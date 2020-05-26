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Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: Геращенко раскрыл новые детали и показал подозреваемых в СИЗО
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал на своей страничке в социальных сетях фотографии двоих полицейских из Кагарлыка, задержанных по подозрению в пытках и изнасиловании, которые сейчас находятся в СИЗО.
«На фото — бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях — Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок», — пишет Антон Геращенко и добавляет, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыкском отделении полиции была молниеносной.
Так, сообщение из больницы поступило в воскресенье, 25 мая, в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции, а уже в 19:40 они были задержаны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.753
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Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: Геращенко раскрыл новые детали и показал подозреваемых в СИЗО
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