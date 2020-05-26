Украина

После того, как в Кагарлыке задержали двоих полицейских, подозреваемых в пытках и изнасиловании, а всех правоохранителей отделения вывели за штат, массовой переаттестации сотрудников Нацполиции в Украине не будет.

Об этом в эфире «1+1» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Впрочем, по его словам, будет реакция на конкретные жалобы граждан.

Отметив, что помещенных в СИЗО кагарлыкских полицейский «взяли на смену тем, кого уволили в 2015−16 годах», Геращенко добавил: «Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет».

При этом Антон Геращенко добавил, что доля вины лежит на руководителе, который «создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Антон Геращенко показал фотографии задержанных полицейских, которых поместили в СИЗО.

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