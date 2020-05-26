Стали известны имена заказчиков информатаки на «Укравтодор», — СМИ

Украина

Руководитель Госагентства автомобильных дорог Украины — «Укравтодор» — Александр Кубраков ранее заявил об информационной кампании против себя со стороны представителей «криминального дорожного бизнеса». По словам Кубракова, цель этой кампании — назначение лояльного чиновника на пост главы «Укравтодора», который бы работал по их правилам. Об этом Кубраков рассказал в видеоблоге, который опубликован на Facebook-странице агентства и на странице самого руководителя, сообщает сайт delo.ua.

«Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свои компании, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение — инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные кампании против нас», — заявил Кубраков.

По его словам, ранее любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей. Сейчас «Укравтодор» разработал методологию, которая определяет единые критерии, по которым оцениваются компании.

«Меня атаковали лично, потому что впервые за всю историю „Укравтодор“ не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса», — подчеркнул Кубраков.

В частности, он обнародовал фрагменты разговоров, на которых якобы бывший глава ГАК «Автомобильные дороги Украины», глава ОО «Всеукраинская дорожная ассоциация» Артем Гриненко заявил, что его задачей является снять Кубракова с должности. Фрагменты разговоров опубликовал также блогер Сергей Иванов.

Кубраков назвал и другие организации, которые могут вести «грязную кампанию»: сайт «Наши деньги», ОО «Лига антитраста» и «Всеукраинская дорожная ассоциация». Он отметил, что записи и материалы в отношении Гриненко и других участников информатаки будут переданы для расследования правоохранителям.

«Укравтодор» также обнародовал анализ информатаки, которая продолжается на компанию не первый месяц.

Кубраков напомнил, что в конце 2020 украинцы увидят 4200 км восстановленных дорог, что является рекордом со времен независимости.

«Эта кампания подтверждает, что мы на правильном пути», — добавил он.

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