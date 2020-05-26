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Покончил с собой чемпион Украины по бодибилдингу: первые подробности

15:38 26 мая 2020
Любомир Шкодзинский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 26 мая, в Тернополе хоронят бывшего чемпиона Украины по бодибилдингу Любомира Шкодзинского, который покончил с собой. Ранее на Черниговщине похоронили найденного застреленным народного депутата Валерия Давиденко.

Как сообщает сайт «Тернополяни», 25-летний парень работал тренером по бодибилдингу и фитнесу в Тернополе. Чемпионом Украины он стал в 2012 году.

Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что спортсмен повесился. Среди причин трагедии называют неудачи в работе и проблемы в личной жизни. «Похороны состоятся 26 мая в 14:00 на территории психиатрической больницы в Тернополе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Одесской области покончил с собой 66-летний Василий Сердюченко — фермер, у которого возникли сложности с бизнесом из-за засухи.

Фото со странички Любомира Шкодзинского в соцсетях.

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