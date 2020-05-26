26.76 / 27.01 28.97 / 29.44
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пришли сотни людей: на Черниговщине простились с застреленным нардепом Давиденко

14:01 26 мая 2020
Валерий Давиденко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 26 мая, в Носовке (Черниговская область) похоронили народного депутата Украины из группы «Довіра» Валерия Давиденко, найденного застреленным в его офисе в Киеве 23 мая.

Фото с похорон публикует «ТСН». Сообщается, что на церемонию собрались сотни людей, присутствовали и руководители области.

Гроб с телом нардепа несли его одноклассники, в том числе и коллега по парламенту Борис Приходько, который поднял тревогу в связи с пропажей его товарища.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» ,полиция проверяет несколько версий гибели Валерия Давиденко — доведение до самоубийства, суицид по невыясненным причинам, а также убийство, замаскированного под сведение счетов с жизнью.

419

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги в пакете

В Киеве полицейские нашли 400 тысяч долларов «воровского общака» (фото, видео)

С погибшими в кровавой бойне на Житомирщине ветеранами АТО прощаются в Киеве (фото, видео)

С погибшими в кровавой бойне на Житомирщине ветеранами АТО прощаются в Киеве (фото, видео)

Валерий Давиденко

Пришли сотни людей: на Черниговщине простились с застреленным нардепом Давиденко

Арсен Аваков

Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер