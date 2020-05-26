Украина

Пришли сотни людей: на Черниговщине простились с застреленным нардепом Давиденко

Во вторник, 26 мая, в Носовке (Черниговская область) похоронили народного депутата Украины из группы «Довіра» Валерия Давиденко, найденного застреленным в его офисе в Киеве 23 мая.

Фото с похорон публикует «ТСН». Сообщается, что на церемонию собрались сотни людей, присутствовали и руководители области.

Гроб с телом нардепа несли его одноклассники, в том числе и коллега по парламенту Борис Приходько, который поднял тревогу в связи с пропажей его товарища.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» ,полиция проверяет несколько версий гибели Валерия Давиденко — доведение до самоубийства, суицид по невыясненным причинам, а также убийство, замаскированного под сведение счетов с жизнью.

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