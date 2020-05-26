Происшествия

Киевлянин решил покончить с собой в метро в первый день работы подземки после карантина (видео)

В столице мужчина пытался покончить с жизнью — он решил спрыгнуть с парапета на проезжую часть. Ранее копы спасли девушку, пытавшуюся совершить суицид с трансляцией в прямом эфире.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, правоохранителю, который нес службу на станции метро Днепр, поступила информация, что мужчина пытается спрыгнуть с моста на проезжую часть.

«На месте я увидел, как незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть. Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей», — рассказал полицейский Вадим Полищук.

Пострадавший сказал правоохранителям, что намеревался свести счеты с жизнью из-за семейных трудностей. Сейчас его поместили в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что киевские патрульные не дали повеситься мужчине.

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