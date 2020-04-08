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Общество и люди

Киевские копы спасли мужчину от фатальной ошибки: фото героев

13:07 8 апреля 2020 31
Суицид
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве, где ранее полицейские отговорили от самоубийства многодетную мать, патрульные не дали покончить с собой мужчине, который перелез через перила на крыше дома и намотал себе на шею веревку.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, ЧП произошло во вторник, 7 апреля, около 19:00. «Чтобы не напугать человека и наладить с ним общение, патрульные батальона тактико-оперативного реагирования решили разделиться. В то время пока Владимир Баюс и Владислав Притула устанавливали контакт, Андрей Гурьевский и Юлия Антощенко незаметно сокращали дистанцию ​​чтобы в критический момент перехватить мужчину», — говорится в сообщении.

Человек на крыше постоянно повторял, что если патрульные сделают хотя бы еще шаг, он прыгнет. К счастью, полицейским удалось отговорить его от рокового шага и уже через полчаса они все вместе спустились с крыши дома. Несостоявшегося самоубийцу передали медикам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области патрульные не дали мужчине перерезать себе горло — он пытался покончить с собой из-за ревности.

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