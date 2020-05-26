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Умер самый молодой футболист в истории «Манчестер Сити» (фото, видео)
В Англии на 74-м году ушел из жизни экс-игрок «Манчестер Сити» Глин Пардо. Футболист, который начинал карьеру как нападающий, но затем переквалифицировался в защитники, всю карьеру посвятил выступлениям за «горожан». Причем, дебютировав за команду в возрасте 15 лет и 314 дней, до сих пор остается самым молодым футболистом в истории «Сити».
За 14 лет выступлений за «горожан», с 1962-го по 1976-й, Пардо провел 305 матчей и забил 17 мячей. Глин по одному разу стал чемпионом Англии (1968), обладателем Кубка (1969), Кубка английской лиги (1970) и Суперкубка страны (1968), а также побеждал в Кубке Кубков 1970 года. При этом на его счету победный гол в финале Кубка лиги против «Вест Бромвич Альбион» (2:1).
Glyn Pardoe scoring in #ManCitys first ever League Cup winpic.twitter.com/VRZozHwtUl—(@billrice23) May 26, 2020
Примечательно, что внук Пардо, 18-летний Томми Дойл, также выступает за «Манчестер Сити» и уже успел дебютировать за основную команду «горожан», отыграв 29 октября прошлого года весь матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (3:1). «Ты навсегда останешься для меня примером. Я тебя очень люблю. Покойся с миром», — написал Томми на своей странице в Twitter, прикрепив фото с дедом.
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