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Стало известно, когда пенсионерам старше 75 лет начнут выплачивать обещанную Зеленским доплату в 500 грн
Инициированные президентом Зеленским доплаты пенсионерам старше 75 лет будут только в 2021 году. Надбавки по 500 гривен должны получить около миллиона человек. Об этом заместитель министра социальной политики Татьяна Сальникова заявила на телеканале «Украина 24».
По ее словам, президент Украины Зеленский поставил чиновникам «очень четкую задачу», предусматривающую поднятие пенсий до фактического прожиточного минимума.
«Первый шаг мы сделали: с 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80 лет плюс введены доплаты в размере до 500 гривен. Такие же доплаты для людей 75 лет плюс с 2021 года введены», — сказала Сальникова.
По ее данным, количество украинских пенсионеров от 75 лет до 80 лет — около 1,1 млн человек.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса Рада предусмотрела новые расходы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»131
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