Виноваты колготки: стала известна причина ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото)

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала звездой обложки нового выпуска британского журнала Tatler, посвятившего ей также отдельную статью «Катерина Великая» на своих страницах. В ней, в частности, раскрывается причина ссоры Кейт и Меган, произошедшей два года назад. Ранее сообщалось о некоем инциденте, который произошел незадолго до свадьбы Меган и принца Гарри в мае 2018 года. Кейт, которая на тот момент совсем недавно родила третьего ребенка, была еще слишком эмоциональна после беременности и родов. Во время примерки платья, в котором должна была присутствовать на свадьбе ее трехлетняя дочь Шарлотта, Меган довела свою будущую невестку до слез. Точная причина размолвки тогда не приводилась.

Теперь стало известно, что во всем были виноваты колготки. День свадьбы по прогнозам предстоял жаркий. Однако, как рассказал инсайдер, Кейт полагала, что девочкам-подружкам невесты, в число которых входила и ее дочь принцесса Шарлотта, надлежит следовать протоколу и надеть на свадьбу колготки. Меган выступала против этого. Сора вышла довольно бурной. В итоге, судя по всему, победа осталась за Маркл, так как все девочки были на церемонии с голыми ногами.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

В статье также говорится, что, по словам друзей, Кейт в ярости от того, что Гарри и Меган покинули королевскую семью и уехали за океан. Она чувствует себя вымотанной и загнанной в ловушку, хотя внешне выглядит спокойной и улыбается. Рабочий график Миддлтон теперь перегружен, и она не может уделять много времени детям. А для них с мужем принцем Уильямом очень важно общение с их малышами. Приятели герцогини Кембриджской считают, что, сбежав из Британии, Гарри и Меган повели себя очень эгоистично, предав своих родственников и взвалив на них весь груз обязанностей. Они практически «эффективно швырнув троих детей Кембриджей под автобус».

Издание также пишет, что Миддлтон ведет себя очень корректно с персоналом, и о ней, отличие от Меган, никто ни разу не сказал худого слова. И, хотя ее манеры всегда безупречны, она хорошо вписывается в королевскую семью Виндзоров, поскольку в ней есть та же «безжалостная тяга к выживанию».

Многие придворные признают, что не знают, какова Кейт по-настоящему — так старательно она проецирует ауру мягкости и непроницаемости царственной персоны.

Кейт старается сдерживать свои эмоции, так как сознает, что будет вознаграждена за это в будущем статусом королевы. Она старается брать пример с бабушки мужа Елизаветы II, и уже ведет себя и говорит, как супруга будущего короля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон развлекли обитателей дома престарелых, сыграв с ними в лото.

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