В центре Николаева подстрелили "Мультика": подробности нападения на бизнесмена (фото, видео)

Происшествия

В понедельник, 6 апреля, около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра «Техноконтракт» по проспекту Центральному, во время которой получил огнестрельное ранение местный житель. На место происшествия прибыло практически все руководство николаевской полиции во главе с начальником ГУ Александром Анохиным, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, открыто уголовное производство по статье УК Украины «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины (санкция — лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет).

Как стало известно «ФАКТАМ», потерпевший — Михаил Титов, известный в криминальных кругах как «Мультик».

По информации местного издания «Новости-N» вначале работники рядом расположенной автомойки, услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся также на авто. По информации очевидцев, якобы есть еще один раненый, которого увезла «скорая». Однако эта информация нуждается в проверке. На месте стрельбы найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Место происшествия в настоящее время оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска.

В городе объявлен план «Перехват» — разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.

В 2017 году Михаил Титов был арестован и помещен в СИЗО Мариуполя. Он и еще несколько человек подозревались в ряде преступлений, среди которых создание организованной преступной группы, вымогательство, рейдерство и другое. Во время своего визита в Николаев генеральный прокурор Юрий Луценко поставил перед прокурором николаевской области Тарасом Дунасом задачу довести это дело до конца. Однако вскоре расследование стало явно пробуксовывать. Например, на первое судебное заседание Михаила Титова удалось доставить лишь со второй попытки. Ему целых четыре дня со скандалом избирали меру пресечения по истечению первого срока ареста.

Спустя некоторое время Михаил Титов стал свободно появляться на улице.

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