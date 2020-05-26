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В киевском метро подростки избили пассажира: момент драки попал на видео
В Киеве в метро компания подростков избила мужчину, который сделал им замечание. Ранее в Тернополе подросток избил пенсионера, сломав ему ребра.
Инцидент в столице произошел в вагоне метро между станциями «Оболонь» и «Почайна». Четверо несовершеннолетних парней начали конфликтовать между собой, нецензурно выражаясь.
После того, как 20-летний мужчина сделал им замечание, компания набросилась на него и начала жестоко избивать. Мужчину били руками и ногами до потери сознания, пишет «Киев Оперативный».
Правоохранители установили личности хулиганов. Им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.
Напомним, днем ранее под Одессой подростки избили сверстницу с психическим расстройством. Похожий инцидент недавно произошел и под Харьковом — там подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью.
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!