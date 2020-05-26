На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский военный

Происшествия

Во вторник, 26 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны российских оккупантов был смертельно ранен украинский защитник.



«Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание», — говорится в сообщении штаба ООС.

Отметим, после 25 мая, когда обстрелов со стороны боевиков было 16, сегодня в зоне ООС было относительно тихо — боевики один раз открыли огонь. Под вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов попали украинские защитники вблизи Водяного.

Напомним, несколько дней назад российско-оккупационные войска ранили бойца ВСУ в районе Марьинки Донецкой области. Обстановка на фронте накалилась после того, как вооруженные формирования оккупационных войск получили новую партию оружия из России.

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