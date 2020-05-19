Украина

Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия

Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатировало усиление боеспособности соединений и частей так называемых Армейских корпусов в Донецке и Луганске. Напомним, по оценке командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко, украинским военнослужащим на Донбассе противостоят более двух тысяч кадровых российских офицеров.

Так, на прошлой неделе с территории России через неподконтрольные Украине участки государственной границы были доставлены три вагона с боеприпасами, в т. ч. для вооружения запрещенных калибров, более 10 танков (из них три новых, а 7 — прошедшие восстановительный ремонт), 8 БМП и около 30 армейских грузовых автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Увеличение «снабжения» российско-террористических войск на Донбассе в Москве пытаются оправдать «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.

Напомним, в начале марта украинская разведка сообщила, что Россия формирует две новые армии у границ Украины и корпус в Крыму.



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