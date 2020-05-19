- 16:12 Регина Тодоренко отдала награду "Женщина года" жертве, которой муж отрезал руки
- 16:01 Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия
- 15:52 Оккупанты требуют выдать освобожденного по обмену Бекирова для судилища в Крыму
- 15:44 Под Черкассами взорвали установленный в здании общежития банкомат «Приватбанка»
- 15:37 "Слуг народа" заподозрили в попытке узаконить подкуп избирателей: что произошло
- 15:32 Экс-жена Сереги шокировала новыми подробностями о нем
- 15:32 В Украине появится 1000-гривневая банкнота из чистого серебра
- 15:21 Благодаря поддержке президента мы шаг за шагом идем к цели, "сшивая" страну хорошими дорогами, – Кубраков
- 15:18 В Киеве поймали псевдополицейского, обманывавшего подростков
- 15:08 Пассажир вылетел из салона и разбился: пьяный водитель устроил жуткое ДТП под Херсоном
- 15:06 Российскую кинозвезду обокрали во время теста на коронавирус
- 14:54 Беда не приходит одна: в Китае произошло смертельное землетрясение
Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия
Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатировало усиление боеспособности соединений и частей так называемых Армейских корпусов в Донецке и Луганске. Напомним, по оценке командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко, украинским военнослужащим на Донбассе противостоят более двух тысяч кадровых российских офицеров.
Так, на прошлой неделе с территории России через неподконтрольные Украине участки государственной границы были доставлены три вагона с боеприпасами,
Читайте также: Подвозил боеприпасы: на Донбассе прицельным огнем уничтожен грузовик оккупантов (видео)
Увеличение «снабжения» российско-террористических войск на Донбассе в Москве пытаются оправдать «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.
Напомним, в начале марта украинская разведка сообщила, что Россия формирует две новые армии у границ Украины и корпус в Крыму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...