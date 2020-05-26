Живет со своим министром? Обнаружены интересные данные о прописке главаря "ДНР" Пушилина в России

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Воспользовавшись объявленной своими хозяевами в Кремле раздачей российских паспортов главарь квазиреспублики «ДНР» Денис Пушилин также решил не оставаться в стороне от этого процесса и стал обладателем заветной красной книжицы с двуглавым орлом.

Об этом он сам признался на прошлой неделе в одной из программ росТВ. При этом главарь террористов вальяжно заявил, что, дескать, никогда не скрывал факта наличия гражданства РФ, пишет российский ресурс News2.

Таким образом Пушилин ответил на заявление украинской стороны, предоставившей в ОБСЕ копию его российского паспорта, а также аналогичные документы других представителей Донбасса: глав МИД ДНР/ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего соответственно.

«Мы не скрываем, а гордимся тем, что сейчас у жителей „ДНР и ЛНР“, благодаря гуманитарным шагам со стороны России, есть возможность… Да, у нас есть российские паспорта. Мы их получаем по программе, запущенной в 2019 году», — заявил Пушилин.

Также журналисты отметили, что согласно представленных документов, у главаря «ДНР» помимо гражданства РФ, имеется на территории страны-агрессора еще и бизнес, который, по его задумке, позволит ему спокойно встретить безбедную старость — в отличие от его предшественника.

«Только интересно, где на территории России Денис Пушилин эту старость хочет встретить? Как бывший глава „ЛНР“ Плотницкий где-нибудь в одном из элитных посёлках Подмосковья или спрятаться куда-нибудь подальше?» — пишет российский ресурс.

И приводит очевидный ответ на этот вопрос: выбран вариант номер два: на территории России Пушилин зарегистрировался в Ленинградской области, в Выборгском районе, в поселке Первомайском по улице Советской 13А, в кв. 63.

Но самое интересное, что согласно паспорта регистрации на территории РФ транспортного средства (элитного Мерседеса), которое принадлежит «главе МИД ДНР» Наталье Никоноровой, ее место и адрес прописки в России один в один совпадает с «главой «ДНР» Денисом Пушилиным.

«Совпадение? Не думаем!» — иронизирует российский ресурс, очевидно, намекая на то, что главарь «ДНР» настолько напуган, что даже готов «прикрываться» своим министром. Или в руководстве боевиков действительно разворачивается сплошная «санта-барбара», о деталях которой остается только догадываться «рядовым гражданам» недореспублик?

Ранее «ФАКТЫ» писали о печальной участи, которая ждет в недалеком будущем обладателей «путинских» паспортов: они не смогут участвовать в предстоящих выборах и для реализации своих «амбиций» отправятся, скорее всего, в Сирию или в РФ.

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