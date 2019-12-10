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Украина

После встречи Зеленского с Путиным в Донецке обсуждают ускорение выдачи паспортов РФ на Донбассе

13:07 10 декабря 2019 466
Паспорта РФ
Инф. «ФАКТОВ»

10 декабря, во вторник, в оккупированном Донецке началось заседание так называемого круглого стола «Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России», посвященное ускорению выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

В собрании участвуют главарь квазиреспублики «ДНР» Денис Пушилин, депутат Госдумы РФ, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, а также другие представители оккупантов.

Один из основных вопросов встречи — ускорение выдачи российских паспортов жителями Донбасса. Заседание с такой повесткой дня было созвано сразу после переговоров Зеленского с Путиным, прошедших в Париже 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в сети бурно обсуждают результаты переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина и встречу «нормандской четверки».

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