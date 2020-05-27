Обязательно в масках: безработные стриптизерши занялись доставкой еды в нижнем белье (фото)

Мир

В российском городе Якутске большое количество стриптизерш и танцовщиц go-go, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, решили последовать примеру своих американских коллег и стать доставщиками еды.

Фото подрабатывающих курьерами девушек в белье публикует издание Yakutia.Info.

Отмечается, что помимо эротических бюстгальтеров и трусиков, на доставщицах из Якутии надеты медицинские маски и перчатки. Издание уточняет, что передача заказа происходит бесконтактным путем, бывшие стриптизерши соблюдают все санитарные нормы.

По словам владельца ресторанного холдинга Александра, принявшего на работу танцовщиц, хороших доставщиков еды не хватает на рынке. «Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. (…) В условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак танцовщицы являются представителями малого бизнеса», — отметил предприниматель.

Издание отмечает, что стриптизерши получают больше чаевых от клиентов, чем их коллеги-мужчины. Но при этом работать вынуждены с сопровождением.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в другом российском городе, Туле, медсестра инфекционного госпиталя появилась на работе в прозрачном защитном костюме и бикини. Девушка объяснила, что оделась так, потому что ей было очень жарко, и она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать. Коллега медсестры признался, что до скандала в таком виде ходили и другие медики, преимущественно мужчины.

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