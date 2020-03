Доставка пиццы с голой грудью: в США стриптизерши взялись за развозку еды клиентам (видео)

Пока в Украине власти раздумывают над тем, как организовать в условиях карантина доставку продуктов и лекарств пожилым людям, в США подобные службы действуют уже давно. Более того: в связи с пандемией коронавируса они даже набирают обороны и разнообразят свою деятельность, не ограничиваясь только одной возрастной группой.

Так, в городе Портленд (штат Орегон) клуб Lucky Devil Lounge решил привлечь для доставки еды на дом танцовщиц-стриптизерш.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт заведения.

Got to deliver Boober Eats treats to the coolest doggie in Portland — Beth the little three legged rescue frenchie @booberpdx #celebrityboober pic.twitter.com/ZLyYuQKGXZ

В клубе для взрослых объясняют, что им пришлось закрыть двери для посетителей в связи с пандемией, и чтобы избежать разорения, владельцы организовали такой необычный сервис.

Доставка еды доступна ежедневно с семи часов вечера до часу ночи.

Помимо необычных «доставщиц еды» еще одна из особенность: девушки развозят пиццу и другие яства с голой грудью. От этого сервис и получил свое название Boober (Boob переводится с английского как «грудь»).

На следующий день после начала работы сервиса в их Twitter-аккаунте появилось видео, где полуголая стриптизерша передает еду клиенту.

«Здравствуйте, спасибо, что выбрали Boober. Сервис по доставке груди», — с улыбкой говорит танцовщица и акцентирует внимание мужчины на своем оголенном бюсте. В комментариях пользователи сети восхитились креативностью стриптиз-клуба.

We will be back at it tonight starting at 7pm! Call in your order tonight for some food delivery fun!! #booberpdx #boobereats #luckydevillounge pic.twitter.com/5xddt5CQzE