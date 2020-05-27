Поможет ингалятор: разработан инновационный способ лечения COVID-19

Мир

В Великобритании, которая в значительной степени пострадала от пандемии коронавируса, ученые разработали инновационный способ лечения опасного заболевания, который может применятся на начальных стадиях болезни, при появлении у человека первых симптомов.

Суть метода — в том, что лекарство будет поставляться в организм с помощью специального ингалятора, пишет Daily Mail.

Клинические исследования устройства начались вчера, во вторник, силами работников госпиталя при Университете Саутгемптона.

Они отправили данный ингалятор 120 заразившимся коронавирусом для домашнего использования. Ученые надеются, что применение ингалятора позволит пациентам избежать резкого ухудшения здоровья и перехода коронавирусной инфекции в более тяжелую фазу.

Именно на этой фазе у заболевших коронавирусом возникают проблемы с дыханием, и их следует госпитализировать.

В ходе клинических исследований пациентов будут контролировать и проверять в течении 72 часов после развития симптомов, а всем нуждающимся сразу же отправят ингаляторы с лекарством.

Если эксперимент оправдает ожидания ученых, то создавшая ингалятор фирма начнет производить его миллионами доз уже к концу года.

Отмечается, что ингалятор использует лекарство под условным названием SNG001. Этот компонент практически прошел через клинические исследования с участием более 100 пациентов в больницах, их результаты опубликуют в июле. SNG001 включает белок под названием интерферон бета, который организм человека производит при вирусной инфекции. Интерферон бета уже применяется в форме инъекций для укрепления иммунной реакции у людей с рассеянным склерозом. Но если вдыхать это лекарство, то оно будет доставляться непосредственно в легкие, где и поможет сражаться с COVID-19.

По информации издания, сейчас в Британии и во многих других странах мира не существует никаких домашних средств для лечения COVID-19, а всем пациентам, столкнувшимся с симптомами болезни и положительным тестом, рекомендуют самоизолироваться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании смогла излечиться от коронавируса при помощи куриного супа, парацетамола и обильного пития домашнего лимонада.

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