Мир

Ее не существует: девятая планета от Солнца может оказаться выдумкой или черной дырой

Несмотря на постоянно появляющиеся сообщения об открытии новых планет вне Солнечной системы, человечество может столкнуться с необходимостью пересмотра существующих знаний о космосе.

Так, на днях международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее. А ведь именно эти кластеры рассматривались как доказательство существования девятой планеты Солнечной системы.

О возможном опровержении гипотезы о планете Х сообщила астроном Саманта Лоулер в интервью изданию Conversation, пишет Seacok.

Так, ученые пришли к выводу, что Девятая планета — теоретическая, неизученная гигантская планета на задворках Солнечной системы, присутствие которой объясняет и наклон оси вращения Солнца, и скопления маленьких ледяных астероидов за пределами орбиты Нептуна — на самом деле не существует и является выдумкой астрономов.

Математические расчеты и компьютерное моделирование показали, что орбиты объектов в Поясе Койпера могли образоваться только в том случае, если Нептун сформировался на несколько астрономических единиц ближе к Солнцу, а затем мигрировал к внешним границам Солнечной системы, где и находится сегодня.

Миграция Нептуна объясняет распространенность высокоэллиптических орбит объектов в Поясе Койпера за исключением нескольких, которые находятся на расстоянии минимум десяти астрономических единиц за пределами орбиты Нептуна.

Именно эти экстремальные орбиты являлись доказательством существования Девятой планеты. В ходе двух независимых исследований астрономы подсчитали, что только очень большая и очень далекая планета могла поддерживать данные орбиты. Тогда и появилась теория Девятой планеты.

Ее масса должна превышать массу Земли в пять или десять раз, а диапазон орбиты составлять от 300 до 700 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна 149 597 870 700 метрам — грубо говоря, 149,6 млн километров). Пытаясь обнаружить планету, ученые делали множество прогнозов, где ее следует искать. Но никто ее так до сих пор и не обнаружил. После более чем четырех лет поисков существуют только косвенные доказательства существования Девятой планеты.

Согласно законам физики, объекты на эллиптических орбитах большую часть времени удалены от Солнца на весьма значительные расстояния, из-за чего их сложно обнаружить. Астрономы видят их только когда объекты находятся возле перицентра — ближайшей точки к Солнцу на их орбите. Наблюдения затрудняют также погодные условия на Земле и обилие звезд вблизи плоскости галактики Млечный путь, на фоне которых ледяных странников не так легко заметить.

Все экстремальные орбиты были обнаружены в результате исследований, в которых не было полностью отражено их отклонение. Таким образом, мы не знаем, находятся ли все орбиты в одном и том же квадранте Солнечной системы, а в других квадрантах исследования не проводились.

Ученые провели дополнительное моделирование, которое показало, что если наблюдения будут проводиться только в течение одного сезона и с одного телескопа, то экстремальные орбиты, естественно, будут обнаружены только в одном квадранте Солнечной системы.

Далее ученые подробно рассмотрели орбиты всех известных экстремальных объектов и обнаружили, что все они, кроме двух, объясняются известными физическими законами.

Моделирование показало, что в Поясе Койпера должны быть объекты с орбитами, отличными от тех, которые сформировала бы Девятая планета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле Американское космическое агентство НАСА объявило о том, что возобновляет пилотируемые полеты в космос после почти 10-летнего перерыва. Первый старт запланирован на сегодня, 27 мая. Это будет корабль Crew Dragon, построенный компанией Илона Маска SpaceX.

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