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Месть бывшего мужа: суд арестовал имущество "двойника Заворотнюк"
Отношения Сергея Жигунова с новой избранницей — журналисткой из Владивостока Викторией Ворожбит (которая удивительно похожа на прошлую возлюбленную Жигунова Анастасию Заворотнюк) складываются непросто.
Жигунов ради нее ушел от своей жены Веры Новиковой.
А Виктория, как стало известно СМИ, через суд делит совместно нажитое имущество со своим экс-супругом, дальневосточным медиамагнатом Виктором Сухановым, пишет КП.
«С мужем после долгих лет совместной жизни они действительно расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову, — рассказал изданию знакомый пары. — С сайта его информагентства были безжалостно удалены все ее интервью, а ведь это были хорошие материалы с известными в регионе персонами. Ворожбит — классный интервьюер, и уж конечно, она не была „бесплатным приложением“ к своему мужу… Оба устроили личную жизнь, но, видимо, экс-супруг решил щедро насолить Вике, чтобы жизнь медом не казалась».
Суханов уже потребовал с экс-супруги возместить половину средств, уплаченных по ипотеке — 2 миллиона 956 тысяч рублей. Он также запретил Виктории распоряжаться машиной и принадлежащей ей квартирой в Находке. Сейчас суд арестовал все ее имущество.
Видимо, из-за сложностей с выплатами Виктория пытается распродать все свои вещи. В интернете выставлены на продажу шуба, сумки и даже дизайнерские чехлы для телефона.
Напомним, о романе актера и журналистки стали говорить после снимков в соцсетях с одинаковыми интерьерами. Кроме того, Жигунов сейчас разводится с супругой, и, по некоторой информации, делит с ней совместное имущество, правда, сам актер крайне негативно реагирует на подобные сообщения в прессе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Виктория Ворожбит столкнулась с новыми проблемами во время карантина: актриса сильно поправилась из-за неподвижного образа жизни на самоизоляции, и честно признается, что теперь для неё первостепенной задачей стало не набрать слишком много веса.144
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