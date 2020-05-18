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Перестала быть похожей на Заворотнюк: возлюбленная Жигунова столкнулась с внезапной проблемой
Возлюбленная Сергея Жигунова Виктория Ворожбит, которую называют копией актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась со своими подписчиками неутешительными новостями.
В частности, Вика призналась, что из-за карантина очень скучает по своим привычным делам. К тому же на карантине она столкнулась с серьезной проблемой — женщине практически невозможно следить за своей фигурой, из-за чего она не публикует снимков в полный рост.
Несмотря на то, что на «докарантинных» фото Виктория выглядит стройной и привлекательной, сама она честно признается: о том, чтобы похудеть на самоизоляции, уже и думать перестала. Теперь для неё первостепенной задачей стало не набрать слишком много веса.
«Сохраняем спокойствие. Стараемся не толстеть (про похудение не заикаюсь уже)», — делится Вика в своем аккаунте.
В то же время Вика понимает, что на карантине тоже много плюсов и приятностей. Например, она имеет возможность наслаждается спокойствием окружающей среды, природы, завтраками на свежем воздухе и тому подобным.
«Ценим то, что вокруг, находим хорошее в каждом дне и благодарим за это…» — посетовала Ворожбит в своем микроблоге, сопроводив публикацию фотографией завтрака на природе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный российский психолог объяснил стремление Сергея Жигунова постоянно возвращаться к женскому типажу Анастасии Заворотнюк: на подсознательном уровне у него присутствует стремление завести с такой женщиной общих детей.49
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