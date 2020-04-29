Шоу-бизнес

Вполне возможно, что распространяемые российскими СМИ слухи о том, что продюсер Сергей Жигунов намерен связать себя узами брака с Викторией Ворожбит, которая удивительным образом очень похожа на Анастасию Заворотнюк, вскоре обретут под собой официальное обоснование.

Такое предположение высказывает КП.

«Все тайное рано или поздно становится явным. Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является „копией Заворотнюк“, на которой Сергей был готов жениться», — пишет издание.

Газета напоминает, что первые слухи о возможной связи Жигунова и Ворожбит всплыли в прессе в начале 2020 года. Именно тогда появились подробности их знакомства. В 2018 году Сергей и Виктория впервые увиделись во время подготовки кинофестиваля на Сахалине. Они быстро сработались, и уже в 2019-м Виктория стала директором мероприятия.

Поклонники помнят, как актер сбежал от законной супруги к Заворотнюк после 22 лет брака, а после скандального расставания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» все же вернулся к Вере Новиковой и даже снова на ней женился. Но, кажется, теперь артист настроен более решительно. П

Пользователи соцсетей уверены, что Жигунов съехался с Ворожбит. Фанаты внимательно изучили блоги Сергея и Виктории и обратили внимание, что оба выкладывают фото с одной геолокацией (Усадьба Абрамцево в Подмосковье), кадры похожих интерьеров, а главное — снимки кота по кличке Самсон (или Пыня) — его продюсер в честь китайского Нового года даже переименовал в Дэн Сяопина.

Кроме кота Жигунов и Ворожбит публикуют и снимки баньки, расположенной на участке. С разницей в три дня фотографии были размещены в блогах Виктории и Сергея.

Журналисты уверены, что Виктория Ворожбит, зная, как Жигунов сходил с ума по Насте, скопировала её идеально.

Как известно, Сегей Жигунов был женат дважды. И оба раза на одной и той же женщине. В 1985 году он сделал предложение руки и сердца актрисе Вере Новиковой. Супруги прожили вместе 22 года. В марте 2007 года «гардемарин» развелся с женой после того, как стало известно о его романе с Анастасией Заворотнюк. Отношения с «прекрасной няней» продлились два года. А потом Жигунов вновь вернулся к Новиковой. Они поженились в 2009 году. Но, похоже, этим отношениям пришел конец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж «настоящей» «Прекрасной няни» Петр Чернышев продал свою квартиру в Ялте, чтобы оплатить немалые счета за лечение жены. Речь идет о десятках тысяч долларов.

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