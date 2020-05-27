26.78 / 27.03 29.02 / 29.49
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Криминальные" падре: в США священники начали крестить детей пистолетами

5:20 27 мая 2020
Водяной пистолет
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В США среди священников и прихожан стремительно распространяется «мода» на крещение детей при помощи водяного пистолета. Вызвана она эпидемией коронавируса в стране и необходимостью соблюдать социальную дистанцию.

Об этом пишет сетевой ресурс news18.com.

Зачинателем новой моды стал некий католический падре в Детройте, который на Пасху так посвятил праздничные куличи и машины прихожан (заглавное фото к новости).

Его идея пришлась по душе многим католическим священниками, а затем и представителям других конфессий.

Издание публикует фото, на которой священник в церкви направляет водяной пистолет на ребенка, которого принесли для обряда крещения. Мать, отец и ребенок находятся на большой дистанции от священника в маске, что продиктовано все теми же правилами социального дистанцирования во время пандемии.

Сообщается, что Мэри и Кайл Нильсен запланировали крещение своего 2-месячного сына Уэсли Джеймса еще до начала пандемии. Семья не захотела откладывать крещение и решила провести его у себя дома.

«В назначенный день мы сперва крестили ребенка водяным пистолетом, а потом сделали фото на память с пастором», — рассказала мать ребенка.

Похоже, проведением обряда с использованием водяного пистолета довольны как священники, так и прихожане, поэтому у него есть все шансы быть одобренным Ватиканом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что карантин внес свои коррективы в жизнь верующих и в нашей стране: большинство церквей рекомендовали прихожанам оставаться дома и смотреть праздничную церемонию онлайн, а паски освящать самостоятельно, или же покупать уже освященными.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Исследования

Вторая волна неизбежна: ученые выяснили, как будет развиваться коронавирус

Ворожбит Виктория

Месть бывшего мужа: суд арестовал имущество "двойника Заворотнюк"

Пара в метро

"Соскучились по метро": в Киеве пара устроила "брачные игрища" в вагоне подземки (видео 18+)

Ингалятор

Поможет ингалятор: разработан инновационный способ лечения COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер