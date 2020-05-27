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"Криминальные" падре: в США священники начали крестить детей пистолетами
В США среди священников и прихожан стремительно распространяется «мода» на крещение детей при помощи водяного пистолета. Вызвана она эпидемией коронавируса в стране и необходимостью соблюдать социальную дистанцию.
Об этом пишет сетевой ресурс news18.com.
Зачинателем новой моды стал некий католический падре в Детройте, который на Пасху так посвятил праздничные куличи и машины прихожан (заглавное фото к новости).
Его идея пришлась по душе многим католическим священниками, а затем и представителям других конфессий.
Издание публикует фото, на которой священник в церкви направляет водяной пистолет на ребенка, которого принесли для обряда крещения. Мать, отец и ребенок находятся на большой дистанции от священника в маске, что продиктовано все теми же правилами социального дистанцирования во время пандемии.
Сообщается, что Мэри и Кайл Нильсен запланировали крещение своего 2-месячного сына Уэсли Джеймса еще до начала пандемии. Семья не захотела откладывать крещение и решила провести его у себя дома.
«В назначенный день мы сперва крестили ребенка водяным пистолетом, а потом сделали фото на память с пастором», — рассказала мать ребенка.
Похоже, проведением обряда с использованием водяного пистолета довольны как священники, так и прихожане, поэтому у него есть все шансы быть одобренным Ватиканом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что карантин внес свои коррективы в жизнь верующих и в нашей стране: большинство церквей рекомендовали прихожанам оставаться дома и смотреть праздничную церемонию онлайн, а паски освящать самостоятельно, или же покупать уже освященными.28
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