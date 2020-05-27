26.57 / 27.11 28.81 / 29.56
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Винницей до смерти избили военного: первые детали происшествия

7:31 27 мая 2020
военная форма
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Виннице, где 24 мая неизвестные смертельно ранили молодого военного, произошла еще одна трагедия — от рук неизвестных погиб военнослужащий Барского райвоенкомата.

Погибший капитан Михаил Гольовский был обнаружен местным жителем утром в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские. Его госпитализировали в больницу, где не приходя в сознание, он умер, передает «Суспільне».

По словам военного комиссара Олега Винницкого, 39-летний погибший был человеком неконфликтным. В Барском военкомате служил менее года. Он женат, воспитывает двух дочерей.

Тело погибшего доставили в Могилев-Подольский, где сейчас живут его родители.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.

Напомним, ранее в Виннице объявился маньяк, нападающий на прохожих на улице. Жителей призвали проявлять бдительность, находясь вне дома в темное время суток.

171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

военная форма

Под Винницей до смерти избили военного: первые детали происшествия

Флаг Украины над Алуштой

Крымчанин вывесил из окна надпись "ПТН ПНХ": "ФАКТЫ" получили яркое фото

IKEA

IKEA начала и сразу же прекратила принимать заказы в Украине: что произошло

Исследования

Вторая волна неизбежна: ученые выяснили, как будет развиваться коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер