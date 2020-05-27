Происшествия

Под Винницей до смерти избили военного: первые детали происшествия

В Виннице, где 24 мая неизвестные смертельно ранили молодого военного, произошла еще одна трагедия — от рук неизвестных погиб военнослужащий Барского райвоенкомата.

Погибший капитан Михаил Гольовский был обнаружен местным жителем утром в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские. Его госпитализировали в больницу, где не приходя в сознание, он умер, передает «Суспільне».

По словам военного комиссара Олега Винницкого, 39-летний погибший был человеком неконфликтным. В Барском военкомате служил менее года. Он женат, воспитывает двух дочерей.

Тело погибшего доставили в Могилев-Подольский, где сейчас живут его родители.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.

Напомним, ранее в Виннице объявился маньяк, нападающий на прохожих на улице. Жителей призвали проявлять бдительность, находясь вне дома в темное время суток.



171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter