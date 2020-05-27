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Под Винницей до смерти избили военного: первые детали происшествия
В Виннице, где 24 мая неизвестные смертельно ранили молодого военного, произошла еще одна трагедия — от рук неизвестных погиб военнослужащий Барского райвоенкомата.
Погибший капитан Михаил Гольовский был обнаружен местным жителем утром в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские. Его госпитализировали в больницу, где не приходя в сознание, он умер, передает «Суспільне».
По словам военного комиссара Олега Винницкого, 39-летний погибший был человеком неконфликтным. В Барском военкомате служил менее года. Он женат, воспитывает двух дочерей.
Тело погибшего доставили в Могилев-Подольский, где сейчас живут его родители.
Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.
Напомним, ранее в Виннице объявился маньяк, нападающий на прохожих на улице. Жителей призвали проявлять бдительность, находясь вне дома в темное время суток.
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