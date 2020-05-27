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Андреа Бочелли тайно переболел коронавирусом и пожертвовал свою кровь для науки (фото, видео)

7:44 27 мая 2020
Андреа Бочелли
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли, чей онлайн-концерт на Пасху 12 апреля в пустом Миланском соборе установил рекорд по просмотрам в YouTube, признался, что еще более двух месяцев назад тайно переболел коронавирусом. Тест показал позитивный результат 10 марта. Эту же болезнь перенесли и члены семьи слепого 61-летнего певца — в том числе и его 36-летняя жена Вероника Берти. Заболевание у них протекало в мягкой форме, почти бессимптомно — за исключением повышенной температуры.

Как рассказал Бочелли журналистам программы Good Morning America, ранее он не хотел делиться этой новостью из уважения к тем, кто заразился этим вирусом «с более серьезными последствиями», а также, не желая волновать своих фанатов. Как известно, Италия стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран. Там заразилось более 230 тысяч жителей и почти 33 тысячи из них скончались.

Однако о болезни тенора стало известно, поскольку Андреа и Вероника стали донорами плазмы, пожертвовав ее для медицинских исследований, направленных на создание вакцины от COVID-19. Они оба сдали кровь в университетской больнице Пизы.

Концерт Андреа в Милане в первые же сутки набрал в YouTube 24 миллиона просмотров. Сейчас эта цифра превышает 40 миллионов — это рекорд для классической музыки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская певица Леди Гага организовала благотворительный концерт с участием множества звезд первой величины, передав собранные деньги медицинским работникам, которые ведут борьбу с пандемией.

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