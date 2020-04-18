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"Один мир: дома вместе": как посмотреть грандиозный 6-часовой концерт с участием десятков суперзвезд (видео)

16:48 18 апреля 2020 66
Леди Гага
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Знаменитая американская певица и актриса Леди Гага организовала грандиозный благотворительный концерт с участием множества звезд первой величины. Все они будут во время выступления находится в своих домах или домашних студиях и выходить в эфир с помощью интернета. Планируется, что гала-концерт будет идти шесть часов подряд! Собранные деньги предназначены для медицинских работников в разных странах мира, которые ведут сегодня самоотверженную борьбу с пандемией COVID-19.

Концерт, который уже называют одним из самых масштабных в истории, получил название One World: Together At Home, то можно перевести как «Один мир: дома вместе». Леди Гага считает, что название символизирует сразу несколько важнейших моментов. Во-первых, мы все живем в этом мире на одной планете, и другой у нас нет. Во-вторых, только вместе мы сможем справиться с пандемией. В-третьих, очень важно сегодня следовать рекомендациям медиков и соблюдать правила социального дистанцирования.

В концерте с радостью согласились принять участие суперзвезды Элтон Джон, Селин Дион, Пол Маккартни, Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, группа Rolling Stones, Тейлор Свифт, Джон Ледженд, Камила Кабельо, Шон Мендес, Андреа Бочелли, Стиви Уандер и другие.

Кроме того, к зрителям из разных стран мира обратятся Опра Уинфри, Мэттью Макконахи, Дэвид и Виктория Бекхэм, Приянка Чопра и другие знаменитости.

Посмотреть концерт в прямом эфире можно будет и украинским зрителям. Трансляция доступна для подписчиков Amazon Prime Video. Кроме того, ее можно смотреть в Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.

В YouTube трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени 18 апреля. Американские телеканалы намерены повторить концерт в сокращенном варианте в 03:00 по киевскому времени 19 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пасхальном выступлении итальянского тенора Андреа Бочелли в Миланском соборе 12 апреля.

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