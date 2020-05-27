26.82 / 27.08 29.14 / 29.61
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Для похудения Борису Джонсону понадобилось необычное разрешение от королевы Елизаветы (фото)

9:36 27 мая 2020
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как британский врач заявил, что Борис Джонсон так тяжело переболел коронавирусом потому, что страдает ожирением, премьер-министр Великобритании решил всерьез взяться за свое здоровье и привести себя в хорошую физическую форму. Чтобы похудеть, он начал ежедневно бегать. Однако подходящего места для пробежек у 55-летнего премьера, проживающего в центре Лондона на Даунинг-стрит, нет.

Ранее он иногда бегал по утрам в Сент-Джеймсском парке, однако из соображений безопасности охрана попросила его воздержаться от тренировок в публичных местах.

Поэтому королева Елизавета II, как сообщает издание The Sun, дала ему особое разрешение бегать в саду своего Букингемского дворца, расположенного поблизости. Сама королева сейчас вместе с мужем принцем Филиппом самоизолирована в Виндзорском замке.

Джонсона привозят во дворец на правительственном автомобиле, после чего он нарезает круги по дорожкам сада, в котором часто проводят королевские приемы.

Ранее Джонсона также видели бегающим вместе с его собакой по кличке Дайлин на территории Ламбетского дворца — лондонской резиденции архиепископа Кентерберийского. Борис бегал в частном саду духовного главы англиканской церкви.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Борис Джонсон заявил, что из-за коронавируса у него ухудшилось зрение.

398

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Барабаш

Популярный российский актер перенес два инсульта из-за проблем с алкоголем

полицейские

В полицию привез сосед: адвокат раскрыл жуткие подробности об изнасиловании женщины в Кагарлыке

Российский истребитель

Маскировка не помогла: Россию уличили в отправке истребителей в Ливию (фото)

Киевский вокзал

В Украине открыли продажу билетов на поезда дальнего следования: откуда и куда можно уехать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер