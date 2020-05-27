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Для похудения Борису Джонсону понадобилось необычное разрешение от королевы Елизаветы (фото)
После того, как британский врач заявил, что Борис Джонсон так тяжело переболел коронавирусом потому, что страдает ожирением, премьер-министр Великобритании решил всерьез взяться за свое здоровье и привести себя в хорошую физическую форму. Чтобы похудеть, он начал ежедневно бегать. Однако подходящего места для пробежек у 55-летнего премьера, проживающего в центре Лондона на Даунинг-стрит, нет.
Ранее он иногда бегал по утрам в Сент-Джеймсском парке, однако из соображений безопасности охрана попросила его воздержаться от тренировок в публичных местах.
Поэтому королева Елизавета II, как сообщает издание The Sun, дала ему особое разрешение бегать в саду своего Букингемского дворца, расположенного поблизости. Сама королева сейчас вместе с мужем принцем Филиппом самоизолирована в Виндзорском замке.
Джонсона привозят во дворец на правительственном автомобиле, после чего он нарезает круги по дорожкам сада, в котором часто проводят королевские приемы.
Ранее Джонсона также видели бегающим вместе с его собакой по кличке Дайлин на территории Ламбетского дворца — лондонской резиденции архиепископа Кентерберийского. Борис бегал в частном саду духовного главы англиканской церкви.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Борис Джонсон заявил, что из-за коронавируса у него ухудшилось зрение.398
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..