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Стало известно, когда откроют пункты пропуска на Донбассе
Несмотря на послабления карантина в Украине, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно.
Об этом на брифинге сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.
Чиновник подчеркнул, что на данный момент послаблений в вопросе пересечения КПВВ не предусмотрено. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочиях правоохранителям и военнослужащим.
«Командующий Объединенных сил издал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний», — цитирует Бойко сайт «Новости Донбасса».
Напомним, с 1 июня, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перейдут на летний график работы: с 6:00 до 20:00, но ограничения останутся.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..