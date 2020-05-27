«Динамо» – «Олимпик»: онлайн-видеотрансляция матча

Спорт

В среду, 27 мая, киевское «Динамо» после нулевой ничьи с лидером первой отечественной лиги «Рухом» проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет донецкий «Олимпик». Поединок пройдет на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, согласно рекомендациям Минздрава, зрители на стадион допущены не будут.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды уже провели между собой два матча — на НСК «Олимпийский» была зафиксирована результативная ничья (1:1), а на стадионе «Динамо», где донецкий клуб проводит свои домашние матчи в УПЛ, динамовцы одержали победу (3:1). Поскольку по итогам первой части сезона «Динамо» и «Олимпик» попали в разные шестерки, в рамках чемпионата в нынешнем сезоне они больше не встретятся.

В прямой трансляции матч «Динамо» — «Олимпик» смотрите, начиная с 14:00, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что за девять туров до финиша киевское «Динамо» имеет одинаковое количество очков с «Зарей», уступая луганчанам вторую строчку по дополнительным показателям, и отстает на 13 пунктов от донецкого «Шахтера». Чемпионат Украины возобновится уже 30 мая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка Украины по футболу перенесен из Тернополя во Львов.

Фото ФК «Динамо»

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