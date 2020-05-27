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Происшествия

Угрожал поджечь себя: неадекватный мужчина устроил переполох в Харькове (фото)

10:49 27 мая 2020
мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Харькове мужчина пытался поджечь себя в помещении ломбарда, где якобы накануне он купил мобильный телефон. Ранее попытку самосожжения остановили у стен Офиса президента в Киеве во время протестной акции медиков.

Харьковский инцидент произошел 26 мая на Алексеевке, на улице Людвига Свободы. Мужчина зашел в помещение учреждения с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.

В областном главке полиции сообщили, что 56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, два дня назад неизвестный устроил поджог в Александровской больнице Киева, где лечат больных с коронавирусом.

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