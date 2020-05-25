- 20:38 В Киеве возобновляют работу продуктовые ярмарки: адреса распродаж
- 20:38 Министр спорта Румынии засветился в прямом эфире в трусах
- 20:34 MamaRika рассказала, почему бросила курить и пить
- 20:26 Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до 23 июля
- 20:05 Пожар в Александровской больнице Киева: людей эвакуировали
- 20:02 В АТО пришли с Майдана, из Донецка и Крыма: сослуживец рассказал о погибших в Новоселице военных
- 19:52 СБУ вплотную занялась «госизменой» Ермака
- 19:47 За сломанную полицейскому челюсть хулиган отделался условным сроком
- 19:41 "После разрыва парень повесился": финалистка шоу "Від пацанки до панянки" поразила откровением
- 18:56 Пассажиров предупредили о проблемах после запуска пригородных маршруток в Киев
- 18:56 Мальчик, которого преследовал медведь, проявил редкое хладнокровие и прославился
- 18:47 Бунт в Закарпатье: жители закрытого на карантин села отказываются его соблюдать
Пожар в Александровской больнице Киева: людей эвакуировали (фото)
В Александровской больнице Киева, которая является главным лечебным учреждением для лечения больных с коронавирусом в столице, вспыхнул пожар. Как сообщили спасатели Управления ГСЧС в Киеве, информация о возгорания к которым поступила в 18:56 25 мая, эвакуировать из здания пришлось 15 человек.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Согласно предварительным данным, пожар возник в подсобном помещении 6 корпуса на 6 этаже.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом. Причиной пожара оказалось возгорание российского аппарата ИВЛ.198
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В АТО пришли с Майдана, из Донецка и Крыма: сослуживец рассказал о погибших в Новоселице военных (фото)
Насильников могло быть больше: новые подробности дела об изнасиловании женщины полицейскими на Киевщине
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!