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Возле Офиса Зеленского мужчина устроил самоподжог: названа причина (видео)

13:22 26 февраля 2020 796
Возле Офиса Зеленского мужчина устроил самоподжог: названа причина (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

У стен Офиса президента мужчина совершил попытку самосожжения. Это произошло во время протестной акции медиков против дальнейшей реализации медицинской реформы.

К счастью, к мужчине немедленно бросились бойцы Национальной гвардии, которые потушили его одежду и оказали первую помощь — вылили несколько бутылок с водой и обработали противоожоговым средством.

Журналистам он представился как житель Сумской области Александр Бурлаков и заявил, что пошел на крайние меры после того, как в его селе не разрешили распаевать землю.

Примечательно, что «скорая помощь» добиралась к пострадавшему около получаса.

Фото очевидцев инцидента

Напомним, в конце января попытку самосожжения предприняла 48-летняя одесситка, а в Черновцах мужчина поджег дом со своей семьей.

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