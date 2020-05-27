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Иностранцы устроили разборки со стрельбой в центре Киева: выяснились резонансные детали (фото)
В Одессе задержали четверых мужчин, причастных к расстрелу в центре Киева — 26 мая в Печерском районе неизвестные ранили гражданина Черногории.
«Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик», — сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Раненый находился в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран. Покушавшиеся на него — граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.
В Нацполиции сообщают, что при задержании иностранцы оказывали сопротивление и пытались скрыться.
О группе киллеров известно, что в Украину они приехали в начале мая, заранее купив транспорт, оружие и организовав слежку за потерпевшим и его семьей. Жертву они поджидали возле его дома. «Совершив пять выстрелов, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сот метров они подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что „стрелков“ ждали их сообщники», — сообщают в полиции.
Из Киеве злоумышленники на машине отправились в Одесскую область, где планировали перейти границу и попасть в Молдову вне зоны контроля. Однако они были задержаны правоохранителями на въезде в Одессу.
Преступную четверку задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 37-летнего гражданина Черногории, раненого на Печерске, с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в Киевскую больницу скорой помощи.93
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?