Бензин и дизтопливо перестали дешеветь, а сжиженный газ быстро дорожает: что будет дальше

Деньги

Если в период карантина стоимость горючего на заправках существенно снизилась, то по мере выхода экономики из карантинных ограничений цены на бензин и дизтопливо стабилизировались, а на сжиженный газ стремительно пошли вверх. Если в начале мая литр этого топлива стоил чуть больше 8 гривен, то теперь его цена приближается к 10 гривням. Только за прошлую неделю, с 15 по 22 мая, цена литра сжиженного газа в сетях АЗС выросла в среднем на 93 копейки, или 10,8%, до 9,55 грн. А за выходные, с 22 по 25 мая, розничные сети повысили стоимость литра сжиженного газа на еще 10−60 копеек. По состоянию на 26 мая в среднем по Украине стоимость бензина А-95 составляла 21,85 грн за литр, дизтоплива — 21,28 грн, сжиженного газа — 9,76 грн. Эксперты объясняют это существенным ростом спроса на горючее в связи со снятием некоторых карантинных ограничений и запуском экономики.

«На сегодняшний день реально есть заметный рост цен только на сжиженный газ, — рассказал «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — По бензину и дизтопливу нет особого роста цен, и, честно говоря, пока мы его не прогнозируем, потому что у этого рынка есть достаточный запас прочности. На самом деле в мае мы ожидали, что стоимость должна была снизиться еще на пару гривен за литр. По моим расчетам, средняя цена бензина и дизтоплива должна была опуститься ниже 20 грн за литр. Но этого не произошло из-за того, что после начала смягчения карантина по всему миру очень резко развернулся рынок нефти. Если, например, в апреле баррель стоил 15 долларов и даже ниже, то сегодня это уже 35 долларов.

То же самое произошло с ценами на светлые нефтепродукты. Еще недавно тонна бензина, импортируемого в Украину, стоила 120 долларов, нынешняя цена — уже 295 долларов, то есть она выросла в два с половиной раза. Тонна нефти стоила около 130 долларов, а сейчас обходится в 274 доллара. Ну, как и цена на нефть, поднялась пропорционально. И никто даже не ожидал, никто не думал, что так быстро может восстановиться цена. И это очень многих застало врасплох. Поэтому в Украине операторы рынка дальше не стали понижать цены. Вот этот рост стоимости нефти нивелировал потенциал для дальнейшего майского снижения розничных цен на нефтепродукты. Думаю, что сейчас цены на бензин и дизтопливо на какое-то время стабилизируются.

А вот сжиженный газ сейчас уверенно дорожает — после существенного падения цены в апреле и начале мая. Это происходит потому что, во-первых, растут котировки сжиженного газа на мировом рынке, а во-вторых, есть нехватка продукта на внутреннем рынке Украины. Соответственно, эти факторы будут оказывать влияние на цены, пока вопрос с поставками не решен. Я думаю, что цена сжиженного газа будет и дальше расти", — прогнозирует Сергей Куюн.

Однако, по мнению экспертов, вскоре таки может произойти существенный скачок стоимости не только сжиженного газа, но и дизельного топлива. Причем это уже никак не будет связано с карантином. Дело в том, что вскоре могут быть введены дополнительные пошлины на поставки этих видов топлива в Украину. С чем связаны такие меры и как это может отразиться на ценах, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что Беларусь, которая является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Украину, впервые в истории начала прямые поставки нефти из США. К поиску альтернативных поставщиков нефти Беларусь приступила после того, как в начале 2020 года Россия, являвшаяся монопольным поставщиком сырья, приостановила поставки своей нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В Беларуси планируют снизить долю российской нефти в импорте до 30−40%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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