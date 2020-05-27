Новой пассией Брэда Питта стала тележурналистка — СМИ (фото, видео)

Шоу-бизнес

Западные СМИ приписывают 56-летнему голливудскому актеру Брэду Питту новую любовь. На этот раз его подозревают в страсти к 33-летней австралийской тележурналистке Рене Барг. В январе этого года она брала у него интервью на красной дорожке церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Пресса обратила внимание на то, что Брэд необычно долго общался с Рене. Обычно в таких случаях он не слишком раскрывается перед репортерами. Причем оба явно флиртовали друг с другом. Инсайдеры утверждают, что Брэд подмигнул Барг и сказал, что почувствовал «удивительную химию» во время разговора.

После этого Брэд и Рене, у которых есть общие друзья, еще несколько раз встречались. Брэд заинтригован привлекательной австралийкой и мечтает узнать ее поближе.

Как пишет издание New Idea, друзья Барг считают, что она могла бы стать для Питта идеальной спутницей жизни. У них много общего и она, безусловно, относится к типу его женщин — красивая, умная, и сильная.

Сама Барг, которая является ведущей австралийского варианта телешоу «Голос», пока что не комментировала сообщения о романе с Брэдом. Зато ранее она опровергла слухи о своем романе с Томом Крузом. Она сказала, что всего лишь пару раз брала у него интервью — в том числе в Париже в 2018 году, на премьере фильма. А кто-то, увидев их совместные фото, начал распространять сплетни.

Рене с Томом Крузом

Ранее, как писали «ФАКТЫ», на церемонии SAG Awards Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении.



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