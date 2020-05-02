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Украина

«Черкассы будут сопротивляться»: Бондаренко выступил с резким обращением к Зеленскому (видео)

16:00 2 мая 2020 332
Анатолий Бондаренко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не намерен отступать от своего решения разрешить работать городским предпринимателям и малым предприятиям, которые останавливались в связи с введенным в стране карантином.

На его странице в Facebook появилось видеообращение к президенту Зеленскому, в котором Бондаренко напомнил предвыборные обещания Зеленского, в частности «о посадках, когда весна придет».
А на деле оказалось: посадок нет, правила нужны только для простых людей, а чиновники и депутаты, окружающие президента, находятся в особых условиях, для которых закон не писан.

Бондаренко сказал, что готов отвечать за свои действия только после «слуг народа», которые нарушают закон.

«Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за „Велюр“. Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: „Черкассы“ будут оказывать сопротивление. Черкассы — вольный козацкий город. И если будет нужно объединить Украину, мы объединим ее. Никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко! Помните это!», — сказал Бондаренко, обращаясь к президенту.

Напомним, с 1 мая в Черкассах разрешили вновь работать непродовольственным магазинам, мастерским, парикмахерским, рынкам, ярмаркам, летним террасам заведений, спортивным площадкам, паркам, скверам и заведениям на их территории.



Это вызвало резкую реакцию власти. В частности, глава МВД Арсен Аваков угрожал мэру уголовным делом. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что это может привести к всплеску инфекции.

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