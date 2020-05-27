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Государство должно вмешаться и спасти аэропорт «Киев», — эксперт
Возобновление регулярного авиасообщения не спасет Международный аэропорт «Киев» от банкротства. Без вмешательства государства аэропорт и все смежные предприятия закроются. Об этом в Facebook написал эксперт Михаил Шнайдер.
«Самое печальное заключается в том, что возобновление регулярного сообщения с 15 июня ситуацию уже не спасет. Полетит пара авиакомпаний, но ведь нельзя же содержать половину взлетной полосы, четверть терминала и дюжину с половиной сотрудников. Работать должно все и все, а это очень большие затраты», — написал блогер.
За время карантина МА «Киев» потерял весь пассажирооборот и все рейсы. Прибыль упала до нуля, а расходы на налоги и содержание инфраструктуры удалось сократить всего на 60%. С марта 2 тысячи сотрудников в неоплачиваемом отпуске.
Аэропорт дважды обращался за помощью. Просил убрать ограничения и разрешить выполнять транспортные, эвакуационные и бизнес-рейсы в период карантина. В настоящее время преференции на эксплуатацию предоставлены исключительно «Борисполю». МА «Киев» также просил при возобновлении полетов распределить рейсы в соотношении 30% на 70%, выделить 22 млн грн на зарплаты и поддержание инфраструктуры, субсидию на пассажиров, помочь с рефинансированием кредита и снизить налог на землю. Аэропорт также продолжает настаивать на необходимости ввести минимальные ставки на авиаобслуживание, чтобы все аэропорты работали в равных условиях.
«Никакой реакции сверху нет. Если всем безразлично, то так бы и сказали. Но только прямо в глаза, 10 тысячам украинцев, которые окажутся на бирже труда, когда аэропорт и все смежные предприятия повесят на двери амбарные замки», — написал Шнайдер.
Он также добавил, что правительства стран ЕС отменяют аэропортовые сборы и оказывают господдержку авиаотрасли. В это время в Украине «по-прежнему верят, что если на проблему закрыть глаза — то она исчезнет». «На самом деле, что точно может исчезнуть, так это наш аэропорт „Киев“, — пишет блогер. — Аэропорту действительно жизненно необходима помощь, чтобы выйти из кризиса и начать работать в нормальном режиме».
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