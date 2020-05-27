Путинские военные устроили опасную провокацию в небе: инцидент попал на видео

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Российская авиация уже третий раз в течение двух месяцев устраивает опасные инциденты над Средиземным морем, опасно приближаясь к самолетам США, которые проводят патрульно-разведывательные полеты.
Видио инцидента было опубликовано на страничке американских ВВС в Twitter.
The third time in two months, #Russian pilots flew in an unsafe & unprofessional manner while intercepting a @USNavy P-8A Maritime Patrol & Reconnaissance Aircraft above the Mediterranean Sea. We expect nothing less than professional & safe interactions!https://t.co/83be4kFbeV pic.twitter.com/YFwv4XTOvv— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 27, 2020
Тем временем «Голос Америки» уточняет, что опасный маневр российских летчиков был зафиксирован 26 мая, когда американский самолет Р-8А летел над международными водами в Восточном Средиземноморье.
Представитель Шестого флота США Джонатан Нельсон заявлял, что самолеты россиян занимали слишком близкую позицию к Р-8А одновременно, ограничивая способность американского самолета безопасно маневрировать. Это длилось в течение 65 минут.
«Не вызванные необходимостью действия российских пилотов Су-35 не соответствовали хорошему летному мастерству и правилам международных полетов и ставили под угрозу безопасность полета самолетов обеих сторон», — говорится в сообщении Шестого флота.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бельгийский истребитель перехватил группу бомбардировщиков СУ-24М ВС России, которые кружили над американским ракетным эсминцем Donald Cook в Средиземном море.427
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