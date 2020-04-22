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Летали над эсминцем США: в сеть попало видео перехвата российских бомбардировщиков (видео)

12:48 22 апреля 2020 155
Российский бомбардировщик
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После опасного инцидента в небе над Средиземным морем, когда российские СУ-35 опасно приблизились к самолету ВВС США, бельгийский истребитель перехватил группу бомбардировщиков СУ-24М ВС РФ, круживших над американским ракетным эсминцем Donald Cook.

Видео перехвата ВВС Бельгии выложили в социальные сети. Инцидент произошел утром 17 апреля. «Бельгийский F-16 провел профессиональный перехват и покинул сцену, демонстрируя, что НАТО остается бдительным и готовым ответить на любую потенциальную угрозу», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский военный самолет Су-27 упал, пролетая над акваторией Черного моря. Его обломки искали в районе Феодосии.

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Летали над эсминцем США: в сеть попало видео перехвата российских бомбардировщиков (видео)

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