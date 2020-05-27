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Украина — не Европа: в Харькове жестоко расправились с трансгендером
В Харькове трое мужчин избили трансгендерную женщину, правозащитники ищут для нее адвоката. Ранее из-за ЛГБТ произошла ссора мэра и горсовета Черновцов.
Как сообщает hromadske, на женщину-трансгендера напали, когда она возвращалась с работы и остановилась возле сигаретного киоска. Трое мужчин оскорбляли ее, а затем ударили в лицо и сломали нос. Пострадавшую госпитализировали. Полиция не смогла разыскать нападавших.
Эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Зинченков заявил, что девушка связывалась с полицией, но ей не сообщили, открыто ли уголовное производство. Она сфотографировала рапорт полиции с показаниями, которые у нее брали в больнице. В нем нет информации о том, что причина нападения — предубеждение относительно сексуальной ориентации.
Правозащитник сообщает, что в ближайшее время Нацполиция Харьковщины на своем сайте сообщит о деталях.
Напоминаем, что в Киеве произошло нападение на участников Транс-Марша.624
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?