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Происшествия

Украина — не Европа: в Харькове жестоко расправились с трансгендером

15:51 27 мая 2020
ЛГБТ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Харькове трое мужчин избили трансгендерную женщину, правозащитники ищут для нее адвоката. Ранее из-за ЛГБТ произошла ссора мэра и горсовета Черновцов.

Как сообщает hromadske, на женщину-трансгендера напали, когда она возвращалась с работы и остановилась возле сигаретного киоска. Трое мужчин оскорбляли ее, а затем ударили в лицо и сломали нос. Пострадавшую госпитализировали. Полиция не смогла разыскать нападавших.

Эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Зинченков заявил, что девушка связывалась с полицией, но ей не сообщили, открыто ли уголовное производство. Она сфотографировала рапорт полиции с показаниями, которые у нее брали в больнице. В нем нет информации о том, что причина нападения — предубеждение относительно сексуальной ориентации.

Правозащитник сообщает, что в ближайшее время Нацполиция Харьковщины на своем сайте сообщит о деталях.

Напоминаем, что в Киеве произошло нападение на участников Транс-Марша.

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