Общество и люди

Сломал ногу отцу и напал на мать: в Киеве арестовали мужчину, издевавшегося над родителями

В Киеве отправили под стражу мужчину, который систематически издевался над своими родителями-пенсионерами. Ранее под Полтавой родственники издевались над 77-летней пенсионеркой.

Как сообщают в Киевской местной прокуратурой № 5, 31-летний житель столицы, издевающийся над родственниками, жил с отцом и матерью в однокомнатной квартире. Еще в январе 2020 года в суд был направлен соответствующий обвинительный акт. Однако несмотря на это мужчина не прекратил издевательства.

Так, в конце февраля 2020 года он избил 64-летнего отца. Да так, что мужчина попал в больницу с переломом голени. А через несколько дней после того, как пенсионера госпитализировали, мужчина попытался напасть на 61-летнюю мать. Женщине удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь.

«Киевлянину сообщено о подозрении по ст. 126−1 (о домашнем насилии) УК Украины, ст. 122 (о нанесении телесных повреждений) УК Украины. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе 15-летний подросток избил 65-летнего прохожего, сломав ему ребра. Друзья подростка снимали происходящее на мобильный телефон.

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