Деньги

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков во время пандемии: кто получит льготы

Президент Украины Зеленский подписал Закон № 591-IX, принятый Верховной Радой 13 мая 2020 года. Он предусматривает дополнительную поддержку налогоплательщиков на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Ранее в Кабмине сказали, когда начнут выплаты пенсионерам старше 75 лет.

По информации Офиса президента, подписанный закон предусматривает, что медикам, которые борются с коронавирусом, компенсируют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанный с их доплат. Кроме того, предусматривается получение частичной помощи по безработице для физических лиц — предпринимателей, которые потеряли часть дохода из-за карантинных ограничений. Причем эта помощь со 2 апреля не облагается налогами.

Самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май. Этот период будет засчитываться в страховой стаж для получения пенсий и выплат по социальному страхованию.

Ранее стали известны причины высокого рейтинга президента Зеленского.

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