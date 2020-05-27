26.84 / 27.10 29.20 / 29.66
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков во время пандемии: кто получит льготы

16:40 27 мая 2020
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Зеленский подписал Закон № 591-IX, принятый Верховной Радой 13 мая 2020 года. Он предусматривает дополнительную поддержку налогоплательщиков на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Ранее в Кабмине сказали, когда начнут выплаты пенсионерам старше 75 лет.

По информации Офиса президента, подписанный закон предусматривает, что медикам, которые борются с коронавирусом, компенсируют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанный с их доплат. Кроме того, предусматривается получение частичной помощи по безработице для физических лиц — предпринимателей, которые потеряли часть дохода из-за карантинных ограничений. Причем эта помощь со 2 апреля не облагается налогами.

Самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май. Этот период будет засчитываться в страховой стаж для получения пенсий и выплат по социальному страхованию.

Ранее стали известны причины высокого рейтинга президента Зеленского.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Кличко

Владимиру Кличко спустя пять лет вернули проигранные чемпионские пояса: что произошло

котлован

В Киеве мужчина погиб, упав в вырытый рабочими котлован

дети из неблагополучных семей

Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал

Олег Смалийчук

У ФК «Карпаты» новый владелец: что о нем известно (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер