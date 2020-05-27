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Владимиру Кличко спустя пять лет вернули проигранные чемпионские пояса: что произошло
Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко получит назад в свое распоряжение пояса, проигранные 28 ноября 2015 года в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
Как сообщает сайт Mixsport.pro, несмотря на поражение почти пятилетней давности, боксерские организации решили вернуть украинцу утраченные пояса, таким образом отметив заслуги Владимира перед боксом — наш соотечественник владел титулом чемпиона мира на протяжении 4382 дней. При этом для Фьюри были изготовлены новые экземпляры.
Отметим, что совсем скоро пояса будут доставлены в Киев и выставлены в музее братьев Кличко, расположенном на НСК «Олимпийский», где их смогут увидеть все желающие.
Напомним, что в конце марта популярное испанское издание Marca поставило Владимира Кличко на первое место в рейтинге лучших боксеров-супертяжеловесов XXI века. «Он начал столетие, проведя первую защиту титула WBO, который он завоевал в бою против американца Криса Берда. Он провел невероятное количество защит, установил массу рекордов», — написали журналисты. При этом вторая строчка досталась старшему из братьев Кличко — Виталию.
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