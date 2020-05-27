Германия отказалась выдать Украине скандального экс-нардепа Онищенко

Украина

Германия отказалась выдать Украине беглого экс-депутата Александра Онищенко. В Украине Онищенко является фигурантом так называемого «газового дела» и подозревается в масштабном хищении бюджетных средств на газовых схемах. Считается, что при добыче и продаже голубого топлива государству был нанесен ущерб на 3 млрд гривен.

Обосновывая свое решение, суд в немецком Ольденбурге сослался на тот факт, что так и не получил от украинских властей гарантий, что на родине Онищенко будет содержаться в СИЗО в достойных, не унизительных условиях. Украинские органы не убедили немецких судей, что с Онищенко будут обращаться без нарушения европейских тюремных стандартов.

Как сообщает Deutsche Welle, судьи в Ольденбурге также отменили ордер на арест Онищенко. Таким образом, бывший украинский депутат может либо дожидаться в Германии политического убежища, либо поехать в Россию, поскольку имеет гражданство РФ.

Напомним, следствие против Онищенко началось еще в 2016 году. Тогда Рада дала согласие на арест депутата, но он успел выехать за границу.

Осенью 2019 года Онищенко был задержан в немецком Аахене и провел несколько месяцев в тюрьме Ольденбурга, а также перенес операцию на сердце.

13 мая в Украине началось рассмотрение в суде «газового дела», где фигурирует Онищенко. Слушания проходят в Высшем антикоррупционном суде. Украина запросила у Германии экстрадицию беглого экс-депутата.

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