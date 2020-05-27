Названа причина смерти популярного голливудского актера с украинскими корнями

Шоу-бизнес

В США установлена причина смерти популярного голливудского актера Дмитрия Дьяченко, который был найден мертвым 22 апреля в своем доме в городе Дейтона-Бич, штат Флорида. Звезде фильма «Дневники Чернобыля» (известен также под названием «Запретная зона») было 52 года.

Как сообщает TMZ, за несколько дней до смерти Дмитрий подвергся удару электрического тока напряжением 220 вольт, однако не это стало причиной его преждевременного ухода из жизни. Делавший вскрытие патологоанатом абсолютно уверен в том, что Дьяченко скончался в результате передозировки двух препаратов — фентанила и диазепама.

Выяснилось, что актер, снимавшийся также в фильмах «Солдат Джейн», «Напряги извилины», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и сериалах «Кости», «Щит», «Сыны анархии», страдал рядом заболеваний. В частности, у него было увеличено сердце (кардиомегалия) и имелись проблемы с работой коронарной артерии.

У Дьяченко были рецепты врача на диазепам и гидрокодон — сильнодействующее обезболивающее, относящееся к опиоидным анальгетикам. По предварительным данным, фентанил врач ему не выписывал. Это тоже сильный анальгетик. По всей видимости, дальнейшее расследование обстоятельств смерти Дмитрия полиция проводить не станет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что стала известна причина смерти популярного канадского актера Логана Уильямса. 16-летний подросток, снявшийся в нескольких популярных сериалах, употреблял наркотики.

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