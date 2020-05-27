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Украина

В Харькове полицейские обстреляли авто закладчиков наркотиков, есть раненые

17:54 27 мая 2020
Полиция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во среду, 27 мая, полиция была вынуждена применить оружие при задержании подозреваемых в торговле наркотиками. Госпитализированы правоохранитель и злоумышленник. Ранее в Киеве задержали дилера с 500 граммов кокаина.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, во время патрулирования сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое мужчин на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотики, устраивая закладки.

Полицейские обнаружили и остановили автомобиль, на который была ориентировка. Но его водитель совершил наезд на одного из правоохранителей. В результате полицейские открыли огонь по колесам автомобиля злоумышленников.

Сотрудник полиции доставлен в больницу с травмами руки и ноги, а водитель автомобиля — с огнестрельным ранением ягодицы.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на въезде в Одессу полиция задержала иностранных киллеров.

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