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В Харькове полицейские обстреляли авто закладчиков наркотиков, есть раненые
Во среду, 27 мая, полиция была вынуждена применить оружие при задержании подозреваемых в торговле наркотиками. Госпитализированы правоохранитель и злоумышленник. Ранее в Киеве задержали дилера с 500 граммов кокаина.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, во время патрулирования сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое мужчин на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотики, устраивая закладки.
Полицейские обнаружили и остановили автомобиль, на который была ориентировка. Но его водитель совершил наезд на одного из правоохранителей. В результате полицейские открыли огонь по колесам автомобиля злоумышленников.
Сотрудник полиции доставлен в больницу с травмами руки и ноги, а водитель автомобиля — с огнестрельным ранением ягодицы.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что на въезде в Одессу полиция задержала иностранных киллеров.189
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