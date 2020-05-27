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Меркель заявила, что Германия за диалог с Россией, но санкции нужно сохранить
Несмотря на «подленькую» и «низкую» позицию по отношению к украинским дипломатам некоторых бывших канцлеров ФРГ, живущих за российские деньги, нынешнее руководство Германии занимает к стране-агрессору четкую и бескомпромиссную позицию.
Так, действующий канцлер немецкого государства Ангела Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить, передает РБК-Украина.
Хотя при этом Меркель ради объективности добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.
По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.
«Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям», — подчеркнула она.
Напомним, ранее в Европейском союзе отмечали, что санкции против России не мешают оказывать ей гуманитарную помощь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью нашему изданию заявил, что его ведомство не видит никаких рисков непродления санкций этим летом. Тема о санкциях, по его словам, возникает каждые полгода.42
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