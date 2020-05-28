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"Смотрят в основном девочки": победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова показала грудь в откровенной фотосессии
Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова, которая любит радовать фанатов снимками в купальниках и соблазнительных масках, вероятно, огорчилась тем фактом, что ее основную аудиторию составляют девочки-подростки.
И решила, похоже, привлечь в ряды своих фолловеров охочих до женской красоты представителей мужского пола,
Для этого она разместила ряд волнующих снимков из весьма откровенной фотосессии, сделав это под предлогом борьбы с лишним весом.
«Так, меня смотрят в основном девочки, поэтому такие фото допускаются. Короче… нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень. Так приятно получать множество советов буквально за пару минут, как побыстрее привести себя в форму. Я все читаю и мотаю на ус. В общем, мои красивые девочки, все-таки, как ни крути, залог успеха — это любовь к себе, а все остальное приложится!», — написала красотка.
При этом Дашенька поделилась откровениями о том, что у нее были разные этапы в жизни и различные отношения, но когда она любила и принимала себя (даже в весе 70 кг), то отбоя от поклонников не было.
«Это правда. И только теперь я понимаю фразу «попробуй принять себя и увидишь, что произойдет», — обратилась гимнастка из Кривого Рога к своим юным фанаткам (и, возможно, не только к ним).
При этом пока еще незамужняя девушка показала новые кадры из горячей фотосессии: она позировала лежа в соблазнительной позе в черном топе с длинными рукавами и черных стрингах.
Также Даша застыла у окна, демонстрируя свою сексуальную фигуру. Кроме того, она подвернула кроп-топ так, чтобы показать на камеру нижнюю часть своей обнаженной груди.
Еще одно фото, на которое поклонники никак не могли ни обратить внимание: красавица взобралась босиком на кресло, надев на голое тело леопардовую куртку и черные стринги. Да, конечно, Ульянова показала на фото длинные ноги, но главная деталь — то самое колечко, которое ей вручил холостяк Макс Михайлюк.
«Фотки с колечком должны быть разными», — написала мисс Ульянова, нарвавшись на массу восторженных комментов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом счастливой паре, которую судьба соединила на телезрелище: участник шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова официально оформили свои отношения 20 мая, расписавшись в одном из столичных загсов.18
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"Смотрят в основном девочки": победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова показала грудь в откровенной фотосессии
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