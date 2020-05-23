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Фотки в купальниках и соблазнительных масках: что постит в Instagram победительница "Холостяка" Даша
Холостяк Макс Михайлюк наконец-то сделал свой выбор в пользу Даши Ульяновой — она стала победительницей 10 сезона шоу.
«Это начало нашей истории любви. Я хочу быть с тобой!» — сказал Макс, отдавая кольцо Даше.
Только сам Макс знает, что повлияло на его решение — возможно, письмо, которое девушка написала перед Финальной Церемонией, и в котором объяснила свои чувства и призналась в любви, или же признание, что она мечтает создать с Максом семью.
Также не стоит сбрасывать со счетов свидание в Барселоне, на котором Даша в вечернем лимонном платье сразила Холостяка своим внешним видом, подарив ему картину, которая напоминала ей о их первом свидании.
Еще одной причиной, повлиявшей на выбор Холостяка, могло стало умение Даши презентовать себя.
А как она умеет это делать, можно понять из ее Instagram-аккаунта. Рискнем предположить, что Макс или его доверенные лица просматривали его перед тем, как принять решение.
Аккаунт заведен в 2014 году — вероятно, тогда Даша была еще школьницей; в нем 101 публикация и 175 тысяч подписчиков.
Просматривая фото в аккаунте, можно получить подтверждение тому, что Даша занималась художественной гимнастикой и сейчас преподает стретчинг.
Также девушка размещает фото, которые показывает ее спортивное тело и длинные ноги.
Кроме того, победительница шоу делится фотографиями с отдыха и закулисными кадрами Холостяка.
Но, конечно, повторимся, только сам пилот Макс знает, что заставило его из 25 девушек, которые участвовали в романтическом реалити «Холостяк-10», выбрать 23-летнюю гимнастку из Кривого Рога Дашу Ульянову. А то, удалось ли Даше и Максу сохранить отношения после проекта, станет известно уже в пост-шоу в следующую пятницу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом счастливом разрешении отношений: участник шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова официально оформили свои отношения 20 мая, расписавшись в одном из столичных загсов. Для церемонии невеста выбрала белое мини-платье, а жених — серый костюм в клетку. Первыми молодоженов поздравили друзья, а затем они отправились к родителям Даши.28
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